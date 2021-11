[아시아경제 박지환 기자] 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 64,100 전일대비 200 등락률 +0.31% 거래량 889,252 전일가 63,900 2021.11.02 15:30 장마감 관련기사 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복 close 는 올해 3분기 연결기준 잠정 영업이익이 712억원으로 전년 동기 대비 58.5% 증가했다고 2일 공시했다.

같은 기간 매출액은 2773억원으로 36.6% 늘었다. 당기순이익은 520억원으로 129.2% 증가했다.

