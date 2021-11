신한은행, 개인형 IRP 이벤트…“행복한 연금준비, 나는 행복합니다”

개인형 IRP 계좌 신규, 추가입금 등 거래 시

추첨을 통해 커피쿠폰, 노트북 등 제공

[아시아경제 박선미 기자]신한은행은 개인형 IRP 고객을 대상으로 ‘행복한 연금준비, 나는 행복합니다’ 개인형 IRP 이벤트를 12월 31일까지 실시한다고 2일 밝혔다.

개인형 IRP는 노후 준비를 위한 대표적인 세테크 연금상품으로 소득이 있는 누구나 가입 가능하고 연간 입금액의 700만원까지 세액공제 한도를 적용 받아 연말정산 시 최대 115만5000원의 세액공제를 받을 수 있다.

신한은행은 이번 이벤트 기간 중 10만원 이상 개인형 IRP 계좌 신규 또는 100만원 이상 입금한 고객 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 모바일 쿠폰(1만명)을 제공한다.

또한, 개인형 IRP 계좌에 100만원, 300만원, 500만원 이상 추가 입금하면 금액 구간에 따라 추첨을 통해 아이패드 에어(5명), LG 노트북 15그램(3명), 삼성 갤럭시 북 프로(2명)를 제공한다.

신한은행 관계자는 “연말 정산을 준비하는 시기인 만큼 대표적인 세액공제 상품인 IRP에 고객들이 보다 많은 관심을 갖도록 이번 이벤트를 준비했다”며 “행복한 연금 준비를 통해 행복한 노후설계를 했으면 좋겠다”고 말했다.

