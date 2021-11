애경그룹, IT 신설법인 설립…디지털 전환 시작

AK홀딩스 자회사로 ‘AK아이에스’ 설립… 전기차충전사업 검토



[아시아경제 임혜선 기자] 애경그룹의 지주회사 AK홀딩스는 2일 지주회사의 자회사 편입 공시를 통해 50% 지분을 소유한 IT전문 기업 AK아이에스를 설립한다고 공시했다.

AK홀딩스는 지난달 26일 이사회를 열어 자회사 AK아이에스 설립 안건에 대해 결의했고, 이날 법인설립 등기를 마쳤다.

애경그룹은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 및 새로운 성장 동력 확보 차원에서 그룹의 IT사업부문을 그룹 지주회사인 AK홀딩스 자회사로 편입해 IT역량을 강화하고, IT아웃소싱, SI(시스템통합) 외에 전기차 충전 사업 등 다양한 사업을 추진한다고 밝혔다.

애경그룹은 AK아이에스를 통해 디지털 신기술 중심, 외부 파트너와의 적극적 협업, 플랫폼 및 데이터 기반, 대외 신규고객의 지속적 확보 등을 통해 신규 사업 포트폴리오를 마련하고 기업 가치를 제고하기로 했다. 관련 신사업으로는 클라우드(Cloud), 인공지능(AI), 로보틱스 프로세스 자동화(RPA), 스마트팩토리(Smart Factory), 전기차 충전 등을 검토 중이다. 또한 항공, 제조, 공항사업 관련 그룹 내 경험을 기반으로 한 새로운 매출 기회도 확보할 계획이다.

AK아이에스는 전기차 충전 사업 및 IT관련 다양한 사업을 검토하기 위해 지난달 전송 및 네트워크 장비 개발 및 생산 전문 기업인 대유플러스와 사업협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 전기차 충전사업 일체(충전기 판매, 충전시설 운영 등) 및 IT아웃소싱, SI(시스템통합) 등 다양한 비즈니스에 대한 기술과 정보를 상호 교환하고 역량 향상을 도모할 수 있도록 협력하기로 했다.

이석주 AK홀딩스 대표이사는 "AK홀딩스의 IT 자회사 설립은 RED경영 중 디지털 전환의 한 축으로 애경그룹의 디지털전환의 시작을 의미한다"며 "각 사업 영역과 업무 현장에서 디지털전환을 통한 신사업과 사업 효율화를 추진하고 그룹 전반의 정보기술 시스템을 개발하는 등 디지털 인프라 개선을 통해 업무 방식을 최적화하고, 디지털 채널을 통한 마케팅과 영업 역량을 강화할 것"이라고 설명했다.

애경그룹은 올해 초 포스트 코로나를 대비한 핵심 과제로 회복탄력성(Resilience), ESG, 디지털전환(Digital Transformation) 등 세 가지를 선정하고 이에 맞춘 사업전략인 ‘RED 경영’을 선포한 바 있다.

