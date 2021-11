‘천년 대숲, 기후 위기 대응과 건강 살리는 담양’

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 대한민국 건강 도시협의회가 주최한 ‘제6회 대한민국 건강도시상’ 공모전에서 공동정책 분야 기후변화 대응 부문 우수상을 받았다고 2일 밝혔다.

대한민국 건강도시상은 대한민국건강도시협의회에 가입한 광역 및 기초지방자치단체 회원 도시 중 모범사례를 발굴해 선정하는 건강 도시 공모전이다.

군은 기후변화 대응 부문에 ‘천년 대숲, 기후 위기 대응과 건강 살리는 담양’으로 참여해 높은 평가를 받으며 우수상을 수상했다.

최형식 군수는 “이번 수상을 계기로 담양의 상징이자 기후변화에 대응하는 뛰어난 자원인 대나무를 발전시키고 삶의 질을 높여 주민이 행복한 건강 도시 담양을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr