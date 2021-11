[특징주]SK이노베이션, CCU사업 추진 발표에 강세

[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 248,500 전일대비 9,000 등락률 +3.76% 거래량 408,208 전일가 239,500 2021.11.02 15:06 장중(20분지연) 관련기사 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’SK이노 "울산공장 이산화탄소 포집·활용, 내년부터 年 30만t 늘린다"SK온, 모금회·행복얼라이언스와 서산 결식아동 돕는다 close 이 강세다.

SK이노베이션은 2일 오후 2시 30분 기준 유가증권 시장에서 전일보다 1만원(4.18%) 오른 24만9500원에 거래되고 있다.

SK이노베이션은 시가총액 23조 1164억원, 코스피 17위다.

이날 SK이노베이션은 주력 생산기지인 울산 컴플렉스(울산CLX)가 온실가스의 주범인 이산화탄소를 줄이기 위해 이산화탄소 포집 및 활용(CCU) 사업을 적극 추진하고 있다고 밝혔다.

울산CLX는 지난 2003년부터 CCU사업을 시작해 다양한 시험을 진행하면서 성과를 확인하고 있다. 과거 울산CLX 내 수소를 제조하는 공정에서 발생한 이산화탄소는 별도로 분리되지 않은 채 다른 가스와 함께 연료로 사용되고, 타지 않는 특성으로 인해 그대로 대기로 배출됐다. 이에 울산CLX는 배출가스로 인한 대기환경 이슈를 고려해 이산화탄소를 회수하고, 이를 판매하는 사업을 시작했다.

석유 1공장 중질유분해(HOU) 시설의 수소 제조 공정에서 만들어진 ‘저순도 수소’는 별도의 회수시설에서 부산물인 이산화탄소의 흡수·분리 과정을 거쳐 고순도 이산화탄소 가스로 회수된다. 이후 고순도 이산화탄소 가스는 반도체 에칭(Etching)용, 용접, 드라이아이스, 식물재배 등 이산화탄소를 활용하는 판매처에 공급된다.

회사 측은 이산화탄소 회수를 통해 대기환경 이슈에 적극 대응하면서 사업적으로는 수소 제조 및 정제 공정의 효율을 개선시키는 효과까지 거두게 됐다고 설명했다. 또한 추가적인 수익 창출도 가능해 공정 효율성과 경제성을 모두 달성이 가능하다는 것을 확인하게 됐다고 밝혔다.

이 같은 성과를 기반으로 내년부터는 석유 2공장의 수소 제조 공정에서도 이산화탄소를 회수해 울산 인근 공장에 공급한다는 계획이다. 그로 인해 이산화탄소 판매 사업은 연간 30만t 이상으로 확대될 것으로 예상하고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr