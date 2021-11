중흥건설그룹, 인천·부천·구미 등 도시정비 릴레이 수주

중흥건설그룹 중흥토건은 지난달 구미시 송정동 벨라아파트 재건축 249가구를 비롯해 인천 계양구 효성동 상록삼익세림 재건축 191가구, 부천시 원종동 일대 가로주택정비사업 322가구 시공을 수주했다고 2일 밝혔다.

중흥건설그룹은 수도권 및 지방 도시에서 중·대형 정비사업 외 소규모 재건축 사업과 가로주택정비사업을 중심으로 릴레이 수주를 이어갔다.

중흥건설그룹은 연내 노원구 월계동, 의정부 가능동 일대, 부천 오정동, 금천구 시흥동, 광주 산수동 일대의 수주 계약을 예정하고 있어 약 7200억 원의 도시정비사업을 수주할 것으로 내다보고 있다.

중흥건설 도시정비사업 송종만 전무는 "현재 수도권과 전국 각지에서 도시정비 수주전을 활발히 진행 중"이라며 "중흥건설의 브랜드 인지도가 높아진 만큼 신뢰를 바탕으로 명품 아파트 공급에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 중흥건설그룹은 지난 2015년 도시정비사업부를 신설하여 첫해에만 1조1000억 원 이상의 수주액을 기록했으며, 현재까지 5조 원 이상의 도시정비사업 수주고를 기록 중이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr