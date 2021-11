삼성SDI, 3분기 영업익 3735억...전년比 39.7% 증가

[아시아경제 박지환 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 734,000 전일대비 11,000 등락률 +1.52% 거래량 158,347 전일가 723,000 2021.11.02 13:34 장중(20분지연) 관련기사 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’'K반도체' 투심 부활 코스피 강세…'7만전자' 회복 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감 close 는 올해 3분기 연결기준 매출액 3조4398억원, 영업이익 3735억원을 기록했다고 2일 공시했다.

매출액은 전년 동기 대비 11.42% 증가했다. 영업이익은 39.7% 늘었다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr