'일상복' 입은 김 총리 "마음 풀어져도 '마스크·거리두기' 방역 지켜야"

제47회 국무회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 단계적 일상회복 1단계가 본격 시행된 가운데 2일 "그럼에도 불구하고 '마스크 쓰기와 거리두기, 백신접종' 부분에 대한 국민의 협조는 긴요하다"고 말했다.

일상회복 흐름에 맞춰 민방위복 대신 일상복을 갖춰입은 김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 국무회의를 주재하고 "방역이 무너지면 고통스러운 상황으로 되돌아 갈 수밖에 없다는 사실을 명심해 달라"며 이같이 강조했다.

그러면서도 "그동안 억눌렸던 상황에 대해서 마음이 풀어지시는 것은 어쩔 수 없겠다"며 "코리아 세일페스타 같은 여러 행사를 통해 위축됐던 소비와 국내 소상공인·자영업자를 지원하는 상황에 대해서는 감사드린다"고 전했다.

한편 김 총리는 최근 한국 독자기술로 만든 누리호가 목표고도 700km에 도달하는 등 성과를 거둔 데 대해 "'대한민국 우주시대'를 앞당기기 위해 박차를 가해야 할 때"라며 "'우주개발 진흥법' 개정으로, 앞으로 국가우주 위원회 위원장을 국무총리가 직접 맡는다"고 알렸다. 이어 "우주정책을 조율하는 기능이 강화된 만큼, 우리 우주산업이 세계 7위권으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

아울러 전기통신금융사기(보이스피싱), 디지털 성착취 등 사이버 범죄와 관련해 관계당국을 향해 "사이버 범죄에 대한 수사역량을 확충하고, 최첨단 추적·분석시스템을 구축해 범죄를 신속히 적발하는 한편 전방위적 국제공조 체제 강화로 사이버 범죄의 악순환을 끊어 달라"고 당부했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr