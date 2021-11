산청군, 귀농·귀촌 인구 증가 올해 최대치 전망

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 적극적인 인구정책과 더불어 신규주택 입주도 활기를 띠면서 올해 산청군 귀농·귀촌 인구가 최근 4년 중 최대치를 기록할 것으로 전망했다.

2일 군에 따르면 지역 귀농·귀촌 인구는 매년 꾸준히 증가, 지난 2018년 274가구(379명)에서 2019년 321가구 511명, 2020년 401가구 707명이 전입했다.

올해는 9월 말 기준 460가구(663명)로 이미 지난해 귀농·귀촌 인구수와 비슷한 수준이다. 산청군은 최근 몇 년간 지속된 인구감소 현상을 막기 위해 적극적인 인구정책을 펼치고 있다.

최근에는 ‘산청군 인구정책에 관한 조례’와 ‘산청군 출산장려금 및 출생아건강보장보험료 지원에 관한 조례’ 2건을 입법 예고했다.

인구정책조례는 다자녀가정 기준을 3자녀 이상에서 2자녀 이상으로 확대해 해당 가구의 경제적 부담을 완화하는 내용을 담고 있다. 또 청년층에 주거자금 대출이자를 지원해 원활한 정착을 도울 수 있는 근거도 마련했다.

산청군 관계자는 “전국적인 인구감소 현상이 이어지고 있지만 산청군의 경우 지속적인 귀농·귀촌 사례 증가로 인구감소세가 눈에 띄게 둔화하고 있다”며 “특히 가족과 함께 이주하는 경우가 많은 50~60대와 가족 구성원이 늘어나는 연령대인 20~30대 귀농·귀촌 인구도 꾸준히 늘어나는 만큼 앞으로 인구감소 현상이 개선될 가능성이 커지고 있다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr