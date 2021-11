[신간 소개] 뉴스를 전합니다 빅데이터와 인공지능

김동철 지음

'4차 산업혁명'은 우리의 삶을 급속도로 바꾸어 놓고 있다. 데이터는 사고파는 대상이 된 지 오래이며, 인공지능 봇의 시대는 이미 시작됐다. 여기에 갑작스럽게 불어 닥친 코로나19 팬데믹은 예측 불가능성을 더했다.

이 책은 격변의 시대를 살아갈 수 있는 방향성을 제시한다. 저자는 복잡하게 얽힌 세상의 문제를 풀어나갈 실마리가 '인문학'에 있음을 강조한다. IT(정보기술) 업계에 몸 담아온 저자는 일반인에게 난해하게 느껴질 수 있는 IT 지식을 인문학적 관점으로 바꿔 설명하고, 책의 내용을 인용해 현 시점의 화두를 짚어낸다.

본지 등 각종 언론에 게재된 칼럼을 엮어 만든 이 책은 우리 생활 속에 빅데이터와 인공지능이 어떻게 스며들어 있는지 구체적으로 설명하며 국내 IT 현황을 생생하게 전달한다.

저자는 한국IBM에서 23년 간 소프트웨어 기술 영업을 포함해 신기술사업실장, 공공 담당 본부장, 금융 산업 본부장, 비즈니스 컨설팅 파트너를 역임했다. 이후 데이타솔루션 대표 및 데이터부문장으로 빅데이터 사업을 총괄하였고, 2018년에는 티맥스소프트 대표를 맡았다. 지금은 유비케어 사외이사, 베스핀글로벌 고문으로 있으면서 기고, 강연, 저술 활동 등을 이어가고 있다.

