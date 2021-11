10月 소비자물가 3% 돌파…10년來 최고치

통계청 소비자물가동향

[세종=아시아경제 손선희 기자] 지난달 소비자물가 상승률이 10여년 만에 최고치를 기록했다. 통신비 지원 등 기저효과에 기름값, 집세, 전기료 등 생활에 밀접한 품목 가격이 일제히 오르면서 물가가 3% 이상 치솟았다. 정부는 공급망 병목 현상이 지속되고 있는 상황을 감안할 때 물가가 더 오를 가능성을 배제하지 않고 있다. 이에 따라 올해 물가상승률은 최대 2.3%에 이를 전망이다.

2일 통계청이 발표한 ‘10월 소비자물가동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 108.97(이하 2015년=100 기준)을 기록하면서 1년 전 같은 달에 비해 3.2% 상승했다. 2012년 1월(3.3%) 이후 9년9개월 만에 가장 큰 오름폭이다.

품목별로는 석유류 상승률이 27.3%에 달해 2008년 8월 이후 가장 높았다. 휘발유(26.5%), 경유(30.7%), 자동차용 LPG(27.2%)도 모두 올랐다. 빵(6.0%)을 비롯한 가공식품도 3.1% 상승했다.

생필품과 같이 소비자의 구입 빈도 및 지출비중이 높은 141개 품목으로만 작성돼 실질적인 체감물가를 보여주는 생활물가지수는 지난달 4.6% 상승했다. 이는 2011년 8월(5.2%) 이후 10년2개월 만에 가장 높은 수치다. 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가(농산물 및 석유류 제외 지수) 역시 2.8% 올라 2012년 1월 이후 최고치를 보였다.

지난 4월 이후 2%대였던 소비자물가지수 상승폭이 급격히 커진 것은 일단 기저효과 요인이 컸다. 지난해 10월 정부는 16~34세 및 65세 이상 국민에게 1인당 2만원의 통신비를 지원하면서 물가상승률(0.1%)을 낮춘바 있다. 통신비 지원이 종료되면서 오름폭이 크게 나타난 것이다.

최근 들어 원자재 가격 강세도 소비자물가를 끌어올렸다. 소비회복과 글로벌 공급망 차질 등이 겹치면서 물류 관련 비용이 크게 올랐다. 국제유가도 배럴당 80달러를 웃돌고 있다.

어운선 통계청 경제동향통계심의관은 "석유류, 가공식품 등 공업제품과 개인서비스 물가 오름세가 지속한 가운데 지난해 10월 통신비 지원에 따른 기저효과로 공공서비스 가격 오름폭이 커졌다"고 말했다.

물가가 3%를 넘어서면서 ‘하반기 들어 안정될 것’이라던 정부의 물가예측은 완전히 빗나갔다. 이억원 기획재정부 1차관은 "국제유가 오름세, 농축수산물·개인서비스 기저효과 등 상방요인이 상존하고 있어 불확실성이 여전히 높다"면서 "공급차질도 예상보다 길어질 수 있어 서민경제와 물가안정을 위해 범부처 차원에서 역량을 집중할 것"이라고 말했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr