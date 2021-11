문체부·관광공사, '제1회 한국 웰니스관광 페스타' 개최

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 6일부터 28일까지 웰니스 관광상품 할인 및 무료체험행사를 중심으로 하는 ‘제1회 한국 웰니스관광 페스타’를 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 행사엔 100여개 웰니스관광지와 지자체 등이 참여한다. 6일 원주 뮤지엄산에서 열리는 개회식을 시작으로 전국 36개 추천웰니스관광지 할인캠페인(11월1일~12월5일), 15개 추천웰니스관광지 오픈클래스(11월7일~21일)가 진행된다. 또 8개 광역지자체에서 실시하는 지역별 웰니스관광 체험 및 판촉행사(11월5일~28일) 등을 통해 1만여명의 소비자들에게 웰니스관광을 체험할 수 있는 기회가 제공된다.

할인캠페인에서는 시설 당 최대 3만원, 총 6000여명 대상 할인권을 선착순 판매한다. 할인권은 티몬을 통해 희망하는 웰니스관광지 할인권을 구입해 기간 내 프로그램 사전예약을 통해 사용 가능하다. 또 오픈클래스를 통해 ‘로미지안 가든’(정선)의 금강송 숲 치유 프로그램, ‘나폴리 농원’(통영)의 맨발 치유 프로그램 등 전국 15개 추천웰니스관광지의 대표 프로그램들을 사전 예약을 통해 무료로 체험할 수 있다. 프로그램 예약은 지난달 25일부터 진행 중이며 각 프로그램별 예약은 선착순 마감된다.

행사참여 등 관련 정보는 행사 누리집에서 확인할 수 있고 행사 사무국으로 문의할 수도 있다.

한편 관광공사는 웰니스관광 해외홍보를 위해 지사 프로모션을 전개, 이달 중 ‘힐리언스 선마을’(홍천) 웰니스 프로그램 체험 랜선 라이브(홍콩·자카르타·블라디보스톡지사) 및 중동 지역 인플루언서 초청 팸투어도 병행 실시한다.

박용환 관광공사 의료웰니스팀장은 “코로나19 이후 국제관광이 정상화 되면 한국을 알리는 대표 웰니스관광 콘텐츠가 될 수 있도록 페스타를 지속 육성해갈 계획”이라고 밝혔다.

