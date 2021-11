SK㈜ C&C, 동반성장데이 열고 'ESG 공동 실천' 선언

[아시아경제 부애리 기자] SK㈜ C&C가 2일 '동반성장 데이'를 개최했다.

비대면 영상회의로 진행된 행사에는 박성하 SK㈜ C&C 대표를 비롯해 150개 비즈니스 파트너(BP) 대표 160명이 참석했다.

동반성장 데이는 동반성장 활동 경과를 평가하고 내년 활동 방향과 계획을 공유하는 자리다.

참석자들은 ESG(환경·사회·지배구조) 공동 실천 선언을 함께했다.

SK㈜ C&C와 비즈니스 파트너들은 디지털 역량을 기반으로 ESG 경영 내재화, 사회적 가치 창출 활동 확산에 노력한다는 방침이다.

SK㈜ C&C는 '기업 맞춤형 ESG 종합 진단 플랫폼'을 기반으로 환경, 사회, 지배구조 측면의 글로벌 경영환경 변화를 지원한다.

SK㈜ C&C와 비즈니스 파트너들은 내년에도 플랫폼, 솔루션 등 디지털 전환 사업 확장에 힘을 모으기로 했다.

