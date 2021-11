중진공, 우간다와 혁신창업 컨퍼런스

아프리카 진출 희망 스타트업 참여해 온라인 B2B 상담회

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 2일 서울 여의도 글래드호텔에서 UN 해비타트(HABITAT) 한국위원회와 함께 한·우간다 혁신창업 컨퍼런스와 비즈니스 상담회를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 중진공과 UN HABITAT가 2019년에 체결한 청년창업 및 스타트업 육성을 위한 업무협약의 후속조치다. UN HABITAT는 지속가능한 도시개발과 청년의 삶의 질 향상을 돕는 유엔 산하 국제기구다.

컨퍼런스에는 김문환 중진공 글로벌성장본부장, 하병규 우간다 대사, 데이비드 바하디 우간다 재무부 장관, 르와카캄바 모리슨 투자청장 등 양국 정부 관계자와 스타트업 대표자 등이 참여한다. 행사는 한국과 우간다에서 온라인 생중계 한다.

한국은 중진공이 운영하는 청년창업 지원 프로그램과 스타트업 육성 노하우 등을 소개한다. 아프리카 시장 진출에 성공한 장성은 요크 대표와 진유하 텔마 대표도 자신들의 사례를 공유한다.

우간다에서는 정부와 산업계 관계자가 현지 스타트업 생태계와 산업 전망, 우간다 스타트업 지원 성공사례와 벤처투자 현황을 소개한다.

이날과 3일 양일간 한·우간다 기업 간 거래(B2B) 온라인 비즈니스 상담회도 진행한다. 아프리카 진출을 희망하는 청년창업사관학교 졸업기업과 우간다 현지바이어 40여개사가 참여해 매칭 상담을 진행한다.

김문환 중진공 글로벌성장본부장은 "한국 스타트업 생태계에 대한 아프리카의 관심이 뜨겁다"며 "UN HABITAT, 우간다 정부와 함께 진행한 이번 행사가 양국의 협력을 확대하고 중소벤처기업 아프리카 시장 진출을 더욱 활성화하는 좋은 계기가 되길 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr