경상북도-박정희 기념재단, 치적 재조명 위한 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경상북도는 1일 도청에서 박정희대통령기념재단과 공동사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 새마을운동 종주 지역인 경북도와 기념재단 간에 박정희 대통령에 대한 치적 재조명과 역사적 재평가 사업의 연구·개발 및 추진 등 다양한 분야에서 상호협력하기로 했다.

협약의 주요 내용은 ▲새마을운동을 포함 박정희 대통령 업적 관련 연구·개발 및 추진 상호 협력 ▲새마을운동 등 박정희 대통령 관련 온·오프라인 업무협력 ▲양 기관의 주요 시설사용 편의 제공 및 행사 참석 등이다.

경북도는 내년에 기념재단과의 공동으로 경북을 새마을운동과 연계해 소개하는 지역탐방 프로그램인 새마을운동 유튜브 콘텐츠를 제작한다.

또 새마을운동의 역사를 입체적 패널, 사진, 영상 등을 이용한 메시지 월 형태의 ‘새마을운동 특별기획전’도 추진할 계획이다.

이철우 경북도지사는 “이번 업무협약을 박정희대통령의 업적 및 평가에 대한 다양한 사업을 함께 추진해 그 분의 업적이 국내외에 널리 알려질 수 있는 계기가 될 것”이라면서, “현재의 위기 사항도 박정희 리더쉽과 새마을운동정신으로 극복하도록 상호 노력을 다하자”고 말했다.

한편, 기념재단은 박정희 대통령 기념·도서관 등의 운영과 관리, 생가 보존 및 연계 사업 등을 수행하고 있다.

