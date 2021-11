[아시아경제 이민지 기자] GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 41,850 전일대비 500 등락률 +1.21% 거래량 343,479 전일가 41,350 2021.11.01 15:30 장마감 관련기사 3분기 어닝시즌 중간점검, 47%가 깜짝 실적GS건설, 3Q 매출 6% 감소한 2.1조원…영업익 27%↓GS건설 "S&I건설 인수 참여 검토 중" close 은 길동 신동아 1, 2차 아파트 주택재건축정비사업을 수주했다고 1일 공시했다. 계약금액은 2624억원으로 지난해 매출액 대비 2.59%에 달한다.

