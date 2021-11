"올해 인플루엔자 유행?…전망 어려워, 접종 참여 적극 권유"

[아시아경제 서소정 기자] 질병관리청은 올해 인플루엔자(독감)의 유행 여부를 전망하기는 힘들지만, 유행에 대비하기 위해서 예방접종에 적극 참여해 줄 것을 권고했다.

홍정익 예방접종대응추진단 예방접종관리팀장은 1일 백브리핑에서 "작년에는 인플루엔자가 유행하지 않았다"면서 "가장 큰 이유는 외국에서도 인플루엔자 유행이 없었고 해외 유입도 적었기 때문"이라고 말했다.

홍 팀장은 "전세계적인 코로나19 유행으로 방역이 강화되고 국가간 이동이 줄어드는 상황에서 우리나라도 마스크 착용 등 개인위생 강화돼서 인플루엔자 뿐만 아니라 호흡기 감염병 자체가 줄었다"고 설명했다.

그는 "올해도 유행의 조짐이 보이지는 않으나 같은 조건이라면 유행하지 않을 것이란 전망도 있고, 늘 유행했는데 작년 유행 안한 이유가 사라지면 올해 유행할 수도 있겠다는 전망도 있다"고 전했다.

홍 팀장은 "국가간 이동 감소, 사회적 거리두기로 사람들 모임이 줄었던 것이 유지된다면 작년과 비슷한 양상 보일 것이고, 마스크 착용 등을 소홀히 하고 변화 있다면 인플루엔자 유행도 할 수 있다고 본다"고 판단했다.

이어 "현재 어르신들이 많이 접종하고 있는데 유행을 할지 안할지 전망은 대단히 어려워 맞을 기회가 있다면 예방접종할 것을 적극 권유한다"면서 "만약의 유행에 대비하기 위한 차원"이라고 덧붙였다.

