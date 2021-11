'해경 명예훼손 무죄' 홍가혜, 유튜버 김용호 명예훼손 고소

[아시아경제 이정윤 기자] 세월호 구조작업 등과 관련한 언론 인터뷰로 해경의 명예를 훼손한 혐의를 받고 재판에 넘겨졌다 무죄를 확정받은 홍가혜씨가 유튜버 김용호씨를 경찰에 고소했다.

홍씨는 1일 오후 서울 송파경찰서 앞에서 기자회견을 열고 "유튜버 김용호씨가 지인들과 모인 자리에서 제가 세월호 유가족 두 명과 동시에 불륜 행위를 했다는 허위사실을 유포해 명예를 훼손했다"고 주장했다. 홍씨는 김씨를 명예훼손·모해위증 혐의로 고소했다.

이어 홍씨는 "김용호씨는 유튜브나 트위터 등 사회관계망서비스(SNS)에서 나에 대해 뭔가 폭로할 것이 있는 것처럼 행세하기도 했다"며 "법적 판단을 받아봐야 하겠지만 명예훼손이 충분히 성립한다"고 했다.

아울러 홍씨는 김용호씨가 해경 명예훼손 사건 재판 당시 검찰 측 증인으로 출석해 악의적으로 거짓 증언을 했다고도 주장했다. 홍씨는 기자회견을 마치고 송파서에 고소장을 접수했다.

