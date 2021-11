“에너지 환경변화 중심에 석유공사” … 한국석유공사, 노사협력 공동 선언식

제18대 노동조합 집행부 출범, 급변하는 환경서 미래성장전략 준비

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국석유공사 경영진과 노동조합은 1일 울산 본사에서 국가 에너지 안보를 지키고 탄소중립을 선도하는 글로벌 에너지기업으로 도약하기 위한 노사협력 공동 선언식을 했다.

노사는 지난 10월 중순 새로운 노동조합 집행부 출범과 함께 신뢰와 투명성을 바탕으로 상생 협력의 노사관계를 구축하고, 이를 대내외에 알리고자 노사협력 공동선언을 마련했다.

노사협력 공동선언문은 △공기업으로 사회적 책임을 다해 국가 에너지 안보 기여 △탄소 중립을 위한 신 성장 동력 확보 △상호 존중과 소통의 기업문화를 통한 상생협력의 노사관계 구축 △존중받는 노동문화 및 안전관리 문화 정착을 목표로 국민에게 신뢰받는 글로벌 에너지기업 구축에 노사가 적극 협력한다는 등의 내용을 담았다.

이날 김동섭 사장과 박동섭 노조위원장은 “에너지 수급 환경의 변화로 인해 석유시장의 구조적 변화가 더욱 가속화되고 있으며, 그 중심에 석유공사가 있다”고 소리를 모았다.

양측은 “공사 경영진과 노조가 한마음으로 뜻을 모아 신성장 동력 확보와 공사의 미래 전략 준비에도 힘을 쏟겠다”고 말했다.

