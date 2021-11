SK텔레콤, 신임 CEO에 유영상 대표 선임… "1등 서비스기업 자부심 지킬 것"

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 309,500 2021.11.01 00:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고SK텔레콤 '우주패스 올' 가입자, 생활공작소 월 2만원 혜택 받는다 [종합]“시내버스도 5G 와이파이 달고 달린다”… 내년부터 3만대 업그레이드 close 의 신임 대표이사에 유영상 이동통신(MNO) 사업대표가 선임됐다.

SK텔레콤은 1일 이사회를 열어 이같이 결정했다고 밝혔다.

유 대표는 2000년 SK텔레콤 입사 이후 SK텔레콤과 SK C&C에서 신사업 투자와 미래 먹거리 사업 발굴을 전담해왔다. 2012년 SK하이닉스 인수 실무를 총괄하는 등 SK그룹 내 신사업 발굴과 M&A 전문가로 성장해왔다. 2019년부터는 SK텔레콤 MNO 사업 대표로 선임돼 5G 가입자 1위를 주도했다.

이날 투자회사인 SK스퀘어와 분리된 SK텔레콤은 통신과 인공지능(AI), 디지털인프라 사업을 주력으로 하는 'SKT 2.0 시대'에 돌입했다. 특히 유무선 사업 성장을 이끈 향후 유 대표가 기존 통신사업을 토대로 'AI·디지털인프라 컴퍼니'로 이끌 수 있을지 주목된다.

SK텔레콤은 지금까지 미디어와 커머스, 보안, 모빌리티 등 다양한 ICT 신사업을 진행해왔지만 통신사 브랜드 하에서 제대로 가치를 평가받기는 무리라는 지적이 끊이지 않았다. SK텔레콤은 앞으로 기존 통신사업과 함께 AI 기반 서비스와 디지털인프라 사업을 고도화하는 데 집중할 계획이다. 이를 통해 지난해 15조원가량이던 연간 매출액을 2025년 22조원까지로 키운다는 목표다.

유 대표는 이날 오후 취임 첫 공식행사로 전 직원을 대상으로 타운홀 미팅을 열고 새로운 비전과 경영철학, 기업문화 등에 대한 구상을 밝힌다.

유 대표는 "새롭게 탄생한 SK텔레콤은 안정적인 ICT 기술과 서비스를 통해 사회적 책임을 다하고 고객에게 신뢰와 사랑을 받는 기업으로 진화하게 될 것"이라며 "고객과 기술, 서비스를 중심으로 명실상부 대한민국 1등 서비스 컴퍼니다운 자부심을 지켜갈 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr