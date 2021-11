신한銀, 공공 업무 가능한 '신한인증서' 출시

서울시 ETAX·국세청 홈텍스 등 공공기관 55개 사이트에 순차적 적용

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 금융권 최초로 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 인정받은 전자서명인증서비스를 기반으로 신한인증서를 출시했다고 1일 밝혔다.

신한인증서는 신한 쏠 기반 새로운 고객 인증 서비스로 고객의 인증서를 스마트폰의 안전한 보안 영역에 저장하고 핀과 생체 인증으로 안정성과 편의성을 대폭 향상해 유출 및 무단 이용을 효과적으로 방지했다.

신한 쏠 고객이라면 누구나 신한 쏠에서 10초만에 발급 가능하며 유효기간이 3년으로 매년 갱신하는 번거로움 없이 간편하게 이용할 수 있다. 신한은행은 이달 중 신한 쏠 내 전자서명이 필요한 모든 업무에 신한인증서를 적용할 계획이다.

특히 신한은행은 지난 10월 행정안전부와 '전자서명 사업자 간 공공분야 전자서명 확대 도입을 위한 업무협약'을 체결했고, 이달 중 서울시 ETAX를 시작으로 국세청 홈텍스, 정부24, 국민건강보험공단 등 공공기관 55개 사이트에 신한인증서를 순차적으로 확대 적용할 예정이다.

신한은행 관계자는 "신한인증서 출시로 고객은 신한은행의 안정적 운영과 높은 보안성의 전자서명 서비스를 공공기관에서 간편하게 활용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 마이데이터 서비스 등 인증서가 필요한 다양한 업무에 신한인증서가 활용될 수 있도록 확대해 나가겠다"고 말했다.

