BMW코리아, 뉴 X3·X4 국내 공식 출시…각 6640·6670만원부터

한층 커진 키드니 그릴·향상된 주행성능 및 편의사양

[아시아경제 유제훈 기자] BMW코리아는 중형 스포츠액티비티차량(SAV) 뉴 X3, 중형 스포츠액티비티무페(SAC)인 뉴 X4를 국내 공식 출시한다고 1일 밝혔다.

역동적 디자인과 주행성능을 갖춘 BMW X3는 지난 2010년 2세대 모델 출시 이후 전 세계에서 200만대 가까이 판매된 모델이며, X4는 유려한 루프라인이 돋보이는 감각적 외관과 스포티한 주행성능을 특징으로 한다.

이번에 출시되는 뉴 X3와 X4는 실내외에 새로운 디자인이 대거 적용됐다. 차체 앞면엔 한층 커진 싱글 프레임 키드니 그릴과 슬림한 헤드라이트, 새롭게 디자인 된 앞 범퍼가 조화를 이뤄 존재감이 커졌다. 뒷면엔 3차원(3D) 리어라이트와 사각 형태의 테일 파이프, 입체적으로 디자인 된 언더바디 프로텍션이 조합돼 스포티한 매력을 자랑한다.

주행 및 편의사양도 대폭 강화됐다. 전 트림에 액티브 크루즈 컨트롤과 차선 유지 어시스트, 충돌 회피 조향 어시스트 등으로 구성된 '드라이빙 어시스턴트 프로페셔널'이 기본 탑재된다. 특히 주변 교통상황을 계기반에 3D 그래픽으로 나타내는 어시스티드 드라이빙 뷰 기능이 추가됐다.

손쉬운 주차를 지원하는 파킹 어시스턴트, 진입동선을 따라 최대 50m 거리까지 차량의 후진 조향을 돕는 후진 어시스턴트도 지원되며, 애플 카플레이 및 안드로이드 오토, 어댑티드 LED 헤드라이드, 발동작으로 개폐가 가능한 전동식 트렁크가 기본사양으로 제공된다. 두 모델의 20i, M40i 모델은 원격시동 기능도 함께 적용된다.

뉴 X3 및 X4 라인업은 가솔린 모델인 xDrive20i와 디젤모델인 xDrive20d, 고성능 모델인 M40i와 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델인 뉴 xDrive30e로 구성돼 있다. 이중 M40i를 제외한 모든 모델이 xLine, M스포츠 패키지, M 스포츠 프로 트림으로 제공된다. M 스포츠트림엔 어댑티드 서스센편, M 시트벨트, M 스포츠 브레이크, 20인치 제트블랙 휠, BMW 레이저 라이트가 추가 적용된다.

가격은 패키지 및 트림에 따라 상이하며 개별소비세 3.5% 적용 기준 뉴 X3는 6440만원에서 9370만원, 뉴 X4는 6670만원에서 9620만원이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr