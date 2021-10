롯데카드, 2030 세대 특화 '로카 라이킷' 시리즈 4종 출시

조건 없는 범용 할인 로카 라이킷 1.2

선호업종 특별 할인 로카 라이킷 잇·플레이·샵 출시

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 혜택에 민감한 2030세대를 위해 범용 혜택과 맞춤형 혜택을 강화한 '로카 라이킷' 시리즈 4종을 선보였다고 1일 밝혔다.

로카 라이킷 시리즈 4종은 복잡한 조건 없이 할인 혜택을 받을 수 있는 '로카 라이킷 1.2', 요식·배달앱·커피 할인 혜택을 담은 '로카 라이킷 잇', 주유·영화·스트리밍 할인 혜택을 담은 '로카 라이킷 플레이', 온라인 쇼핑·미용실·편의점 할인 혜택을 담은 '로카 라이킷 샵'이다.

로카 라이킷 1.2는 지난달 실적 조건 및 할인 한도 없이 국내외 모든 가맹점에서 1.2%를 할인해주고, 온라인 결제 시에는 1.5%를 할인해준다.

로카 라이킷 잇·플레이·샵은 지난달 이용금액이 40만원 이상인 경우, 카드별 특화 업종에서 이용금액의 60%를 월 최대 1만3000원까지 할인해준다. 로카 라이킷 잇은 ▲음식점 ▲배달앱(배달의 민족·쿠팡이츠·요기요) ▲커피(스타벅스·투썸플레이스·할리스커피·폴바셋) ▲멤버십(쿠팡 로켓와우·네이버플러스)에서 할인해준다. 로카 라이킷 플레이는 ▲주유(SK에너지·S-OIL·GS칼텍스·현대오일뱅크) ▲영화(롯데시네마·CGV·메가박스) ▲스트리밍(넷플릭스·왓챠·유튜브·멜론·지니) ▲멤버십(쿠팡 로켓와우·네이버플러스)에서 할인해준다. 로카 라이킷 샵은 ▲온라인 쇼핑(쿠팡·위메프·티몬) ▲미용실 ▲편의점(GS25·CU·세븐일레븐) ▲멤버십(쿠팡 로켓와우·네이버플러스)에서 할인해준다.

카드 디자인은 신용카드의 발상지인 1950년 뉴욕 맨해튼을 담은 로카 시리즈 특유의 디자인을 모티프로, MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 상징하는 '영, 펀, 라이크(Young, Fun, Like)'라는 디자인 콘셉트와 각각에 특화된 혜택을 강조하는 일러스트를 활용해 트렌디한 색감과 감각적인 느낌을 더했다.

연회비는 1만원(국내전용·해외겸용)이다.

롯데카드 관계자는 "혜택에 민감하고 선호가 뚜렷한 MZ세대의 소비 성향에 맞춰 더욱 다양하고 세분화된 혜택을 제공하는 이번 로카 라이킷 시리즈를 출시했다"며 "앞으로도 변화하는 소비 트렌드와 라이프스타일에 맞춘 다양한 상품과 서비스를 선보이겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr