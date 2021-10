성동구, 전체 21개 초등학교 29개소 횡단보도에 ‘옐로카펫’ 설치

[서울시 자치구 뉴스]성동구, 올 2개 학교(무학초, 한양초)에 추가 신설과 함께 지난달 완료된 전체 초등학교 총 29개소 옐로카펫 횡단보도 설치... 노원구 주민 의견 수렴 순환산책 추가 조성, 29일 새로운 모습으로 재개장 ...강동구 ‘마을미디어지원센터’ 개소



[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 지난달 지역 내 전체 21개 초등학교를 대상으로 옐로카펫의 설치를 완료했다고 밝혔다.

올해 2개 학교(무학초, 한양초)에 추가 신설과 함께 지난달 완료된 전체 초등학교 총 29개소의 옐로카펫 횡단보도를 통해 이제 아이들이 안전하게 통학할 수 있게 됐다.

‘옐로카펫’은 어린이들이 횡단보도를 건너기 전 안전한 곳에서 기다리게 하는 지대로 운전자가 어린 보행자를 쉽게 인지할 수 있도록 하기 위해 대기공간 바닥에 설치하는 노란색 바닥면을 의미한다.

유연하게 개입함으로써 선택을 유도하는 자연스러운 넛지(nudge) 효과로 횡단보도를 건너기 전 어린이들이 노란색으로 구분된 안전한 지역에 머물도록 해 교통사고를 예방할 수 있다.

구는 2016년부터 사고 위험이 높은 초등학교 횡단보도 주변에 옐로카펫을 설치, 학부모들과 어린이들로부터 큰 호응을 얻었다. 시간이 지나면 표면이 벗겨지는 기존의 도색 재질을 싸인 블록의 형식으로 교체하며 진화를 거듭, 오랜 시간에도 색상 유지가 가능해지고 이전보다 선명한 색감으로 시인성이 극대화된 싸인블록으로 안전효과도 더욱 높아졌다.

이런 사업들은 어린이 교통사고 예방 및 보행자의 안전효과도 높일 것이라고 구 관계자는 설명했다. 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)에 따르면 지난 2017년부터 2019년까지 3년간 서울시 내 보행자 교통사고 발생 건수는 총 3만123건. 이 가운데 서울 성동구는 총 738건의 교통사고가 발생해 서울시 25개 자치구 내 가장 적은 수치를 나타냈다.

구는 전국 최초로 선보인 ‘성동형 스마트 횡단보도’와 지난해 11월 어린이보호구역 내 모든 시설물을 눈에 띄는 안전색으로 도색하고 과속단속카메라와 과속경보시스템 등을 설치한 ‘성동형 옐로스쿨존’을 시범 조성하는 등 교통안전에 대한 적극적인 정책을 추진하고 있다.

앞으로도 옐로카펫에 싸인블록을 확대 설치하는 등 보행자와 운전자 안전 증진을 위한 다양한 사업을 추진해 나간다는 계획이다.

정원오 성동구청장은 “아이들의 안전은 모두가 함께 힘을 모아 지켜야 하는 가장 중요한 가치”라며 “아이들이 안심하고 편안하게 통행할 수 있는 보행환경을 만드는데 최선을 다할 것”이라고 말했다.

노원구(구청장 오승록)는 주민들이 도심 속 자연을 마음껏 즐길 수 있도록 불암산더불어숲을 새롭게 정비하고 재개장한다고 밝혔다.

불암산 더불어숲(하계1동)은 총2만4351㎡규모로 협동시설, 모험시설, 휴게시설, 실개천, 잔디마당, 교육장 등을 갖춘 어드벤처파크다.

구는 당초 캠핑장으로 바꾸려고 했던 더불어숲을 누구나 편리하게 자연을 즐길 수 있도록 재조성하자는 주민들의 의견을 수렴하여 약 1년여 간의 시설개선사업을 진행했다.

가장 먼저 1km의 순환산책로가 주목을 끈다. 기존 충숙공원 산책로 400m를 재정비, 600m구간을 추가로 신규 조성했다. 새롭게 조성된 구간 중 240m는 경사 8%이하 무장애데크길로 조성해 휠체어, 유모차 등 보행약자도 편리하게 다닐 수 있도록 했다.

산책 중 여유롭게 쉬어갈 수 있는 쉼터 2곳도 새롭게 마련했다. 산책로 주변으로 경관과 어우러지는 황매화, 조팝나무, 산철쭉 등 각종 수목 약 1만2000여 주를 식재, 수크령, 큰꿩의비름, 꽃잔디 등 초화류로 꾸며진 초화원도 조성해 자연의 사계절의 변화를 즐길 수 있도록 했다.

마지막으로 아이들이 즐길 수 있는 놀이기구 3종도 새롭게 설치됐다. 기존 놀이터에서 보기 힘든 모양의 회전시소를 비롯 회전자전거와 트램플린까지 영유아까지 함께 즐길 수 있도록 했다.

새롭게 조성된 산책로와 놀이시설 3종은 무료로 이용할 수 있으며, 출입을 제한했던 더불어숲은 기존 체험시설 운영시간을 제외하고 주민들에게 개방한다.

한편, 2017년7월에 문을 연 불암산더불어숲은 어린이·청소년·성인 등이 즐길 수 있는 협동모험체험공간으로 ▲팀워크와 리더십을 향상시키는 ‘협동시설’ ▲자신감과 도전의식을 향상시킬 수 있는 ‘모험코스’ ▲어두운 공간의 미로를 헤쳐나가는 ‘암흑미로’로 구성되어 있다.

초등학생 이상이면 누구나 이용할 수 있으며, 요금은 코스에 따라 5000원에서 1만원이다. 예약 및 이용방법은 노원구서비스공단 홈페이지를 참고하면 된다.

오승록 구청장은 “주민의 휴식공간으로 재탄생한 불암산더불어숲이 남녀노소 누구나 편안히 자연을 즐길 수 있는 의미 있는 공간이 되길 기대한다”면서 “노원의 천혜의 자연환경을 주민들이 쉽게 즐길 수 있도록 앞으로도 노력하겠다”고 말했다.

강동구(구청장 이정훈)가 구민의 미디어 활동을 지원하고 미디어를 통한 마을 소통을 활성화하기 위해 ‘강동마을미디어지원센터’(강동구 올림픽로 752, 6층)를 조성했다.

이곳은 연면적 346.63㎡ 규모에 영상 스튜디오, 라디오 스튜디오, 미디어 공부방, 1인 미디어실, 편집실, 미디어 소통방, 장비 창고 등으로 구성됐다. 영상 제작, 팟캐스트 제작 등 맞춤 미디어 교육을 운영하고 스튜디오를 활용한 아나운서, 라디오 DJ 등 다양한 미디어 체험 기회를 제공한다.

또 라이브 송출이 가능한 스튜디오, 고사양 장비를 갖춘 편집실 대관, 촬영·음향 등 미디어 장비 대여를 통해 주민들이 안정적으로 콘텐츠 제작 활동을 할 수 있도록 지원할 예정이다.

강동마을미디어지원센터는 정식 운영에 앞서 11월 교육 프로그램으로 ▲팟캐스트, 무엇이든 물어보살 ▲도전! 나도 유튜버(초급) ▲캐릭터 디지털 드로잉 등을 운영 ▲랜선 여행(크로마키 체험) ▲토요 아나운서(성인반) ▲우리 가족 라디오 스타 ▲더빙 클럽 등 체험 프로그램을 진행한다.

아울러 11월6일에는 최근 화두로 떠오른 메타버스(3차원 가상세계)의 개념을 이해하고 일상에의 적용 가능성을 알아보는 ‘오래된 미래, 메타버스’ 특강도 마련된다.

프로그램 일정, 수강료 등 자세한 사항은 구 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 강동구 마을협치과 또는 담당자 이메일(wlsrud713@gd.go.kr)로 신청하면 된다.

이정훈 강동구청장은 “비대면 시대, 미디어 소통이 나날이 중요해지고 있다. 구민 누구나 미디어를 누리고 미디어를 매개로 이웃과 소통할 수 있도록 적극 지원할 것”이라며 “강동마을미디어지원센터가 ‘미디어로 행복한 강동’을 만드는 디딤돌이 되길 기대한다”고 밝혔다.

강동마을미디어지원센터는 오는 11월11일 개관식을 진행하며 12일부터 공식 운영에 들어간다. 운영시간은 평일(월~금) 오전 10~오후 9시, 토요일 오전 10~오후 5시로, 일요일과 법정 공휴일은 휴관한다.

