윤석열 "꿔준표" vs 홍준표 "398후보" 野 막판 비방전 격화

尹 "본선에서 전부 민주당을 찍을 사람들의 지지를 받고 있으니 '꿔준표'"

洪 "새로운 신인이라고 주장하면서 확장성 얘기하는 건 난센스"

劉 "두 후보 비호감도 각각 1, 2위...중도층 마음 잡을 수 있겠나"

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 대선주자들이 31일 열린 마지막 TV토론회에서 각자의 본선 경쟁력을 강조하는 데 힘썼다. 이 과정에서 서로에 대한 날선 견제구를 던지는 모습이 보여졌다.

토론 초반 주제인 '누가 이재명 후보의 호적수인가'에서 윤석열 전 검찰총장은 '대장동 개발 특혜 의혹'을 언급하며 "저는 이쪽 분야(비리 수사) 전문가인데 대장동 사건은 빙산의 일각"이라며 "비리를 따라가다 보면 정치개혁 요구 목소리가 나올 테니, 새로운 인물을 내세우는 게 중도 확장에 더 유리하다"고 주장했다.

홍준표 의원은 "2040세대에서도 이 후보를 압도할 수 있고, 국민의힘이 지지를 못 받던 호남에서도 이 후보와 대결할 수 있는 게 홍준표"라며 "보수 지지층이나 60대 이상 유권자들 표심은 국민의힘 대선후보에게 자동적으로 온다"고 강조했다.

유승민 전 의원은 "중도층, 무당층, 수도권, 청년층에서 본선 승부가 좌우될 텐데, 중도 확장성은 내가 가장 강하다"고 자신했다. 원희룡 전 제주지사 역시 "이재명의 비리 실체를 잘 파악하고 있다"고 목소리를 높였다.

특히 1, 2위를 다투는 윤 전 총장과 홍 의원간의 불꽃 튀는 신경전이 눈에 띄었다. 홍 의원은 윤 전 총장을 향해 최근 여론조사 결과를 인용하며 "'398'이란 얘기를 들었느냐. 20대 3%, 30대 9%, 40대 8%(지지)를 얻어선 본선 치르기 어렵다"라며 "새로운 신인이라고 주장하면서 확장성 얘기하는 건 난센스"라고 지적했다.

이에 윤 전 총장은 "홍 의원 지지율은 민주당 지지자들 사이에서 높은데, 본선에서 전부 민주당을 찍을 사람들의 지지를 받고 있으니 '꿔준표'가 아니냐"고 맞받아쳤다.

그러자 홍 의원은 "최근 여론조사에서 이재명 후보와 1대 1로 맞붙어 이기는 후보는 나뿐인데 무슨 역선택이라는 말이 나오느냐"고 물러서지 않았다.

유승민 전 의원은 이들을 향해 "두 후보는 비호감도가 각각 1, 2위다. 비호감도가 이렇게 높은데 어떻게 중도층의 마음을 잡을 수 있겠느냐"며 "중도층은 정책 공약을 주시한다. 중도 확장성을 위해서는 정책이 가장 중요하다"고 일갈했다.

이에 홍 의원은 "비호감도는 윤 전 총장이 압도적 1위고 제가 2위"라며 "(유 전 의원은) 비호감도가 낮으니 호감·비호감을 따지지 않는 것"이라고 직격했다.

한편 국민의힘 최종 대선 후보는 1일부터 나흘간 펼쳐지는 책임당원 모바일·ARS 투표와 전 국민 여론조사를 통해 5일 확정된다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr