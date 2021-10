경기일자리재단 '청년 미디어 교육강사' 20명 배출

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도일자리재단이 청년 미디어 교육 강사 양성을 확대하고 있다.

경기일자리재단은 부천 주사무소에서 최근 '경기 청년 미디어 교육 강사 양성과정' 수료식을 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 교육 과정은 경기일자리재단과 경기시청자미디어센터 업무협약에 따라 만 18세부터 34세 경기 청년 20명을 대상으로 지난 9월 13일부터 7주간 실시됐다.

교육은 ▲미디어 교육 이론 ▲유튜브 등 영상제작 및 라디오 제작 실무 ▲강의 진행을 위한 스피치 교육 등 강의 역량 배양에 중점을 두고 진행됐다.

이번 수료생은 경기시청자미디어센터 미디어 강사 풀에 등록돼 앞으로 학교나 마을ㆍ공동체 등에서 강의하게 된다.

경기일자리재단은 경기시청자미디어센터와 협력해 수료생들이 미디어 교육 강사로서 활동을 이어갈 수 있도록 심화 교육, 경력개발 관리 등을 지원할 예정이다.

조은주 재단 청년일자리본부장은 "미디어 교육 분야에 대한 수요 증가로 미디어 교육 강사에 대한 사회적 기대감이 높다"며 "앞으로도 관련 분야 전문강사 양성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

