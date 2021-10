[클릭 e종목]"효성화학, 한꺼번에 겹친 악재…목표가 37%↓"

하나금융투자 보고서

하나금융투자는 1일 효성화학에 대해 투자의견을 매수를 유지했지만, 내년 목표주가 추정치 하향을 반영해 목표주가는 37%가량 하향한 44만원으로 제시했다.

3분기 효성화학은 영업이익으로 전 분기 대비 54% 감소한 329억원을 기록했다. 이는 시장 예상치(633억원)알 48%가량 밑돈 것이다. 본사의 일회성 비용이 발생했고, 프로판 급등, 베트남 사업 적자 확대 등이 반영된 것으로 분석된다. 다만 본사의 PP, DH 부문의 경우 일회성 비용인 화재보수비용 70억원을 제외할 경우 견조한 실적을 기록한 것으로 예측된다.

윤재성 하나금융투자 연구원은 “베트남 법인의 적자는 코로나에 따른 락다운으로 주력 고객인 락앤락 등 전방 주요 업체들의 가동 중단 영향이 반영됐다”며 “이는 판가 믹스 악화와 마진 둔화로 이어졌다”고 말했다. 이외에 TPA 사업부는 적자 폭이 축소됐고, NF3는 F2N2 생산능력 확대로 영업이익이 추가 개선돼 18%대의 영업이익률을 기록했다.

4분기 영업이익은 3분기 대비 10% 하락한 294억원을 기록할 것으로 추정된다. 프로판 강세가 지속되면서 전반적으로 원가 부담이 높아졌기 때문이다. 7월 완공 후 9월부터 가동 중인 베트남 DH 설비는 이달부터 25영업일가량 재점검에 들어가면서 비용이 발생할 것으로 예상된다. 베트남의 코로나 완화로 전방 고객사의 가동률 상향과 고부가 PP의 경쟁 소재인 PVC의 평균 상승을 고려할 때 PP, DH의 실적은 탄탄할 것으로 전망된다.

윤 연구원은 “8월부터 악재가 한꺼번에 겹친 상황”이라며 “중국의 석탄 규제와 전력난으로 PP 가격 변동성이 심한 것도 아쉽지만 베트남 DH 점검 후 재가동 시 실적은 정상화될 것이기 때문에 지금보다 더 나빠지기는 힘들 것”이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr