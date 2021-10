文대통령 "평화의 십자가, 세계와 나눈 것은 매우 뜻깊은 일"

SNS에 로마 떠나는 소회 전해…"교황님은 한반도 평화 축원, 북한 방문의사 밝혀"

[아시아경제 류정민 기자] G20 정상회의 참석 차 이탈리아 로마를 방문한 문재인 대통령은 1일 사회관계망서비스(SNS)에 "'로마의 평화를 지키는 것은 성벽이 아니라 시민의 마음'이라 했다. 한반도의 평화 역시 철조망이 아니라 우리 국민들의 마음에 있을 것이다. 비무장지대 철조망을 녹여 만든 '평화의 십자가'를 로마에서 세계와 나눈 것은 매우 뜻깊은 일이었다"고 강조했다.

문 대통령은 로마를 떠나 영국으로 이동하기 전 소회를 전했다. 문 대통령은 "3년 만에 다시 뵙게 된 프란치스코 교황님은 한결같이 한반도 평화를 축원하시고 북한방문 의사를 밝혀주셨다"고 강조했다.

문 대통령은 "바이든 대통령, 마크롱 대통령, 메르켈 총리, 모리슨 총리, EU 폰 데어 라이엔 집행위원장도 한반도 평화 프로세스를 향한 한결같은 지지를 보여주었다. 우리는 결코 혼자가 아니다. 한반도 평화의 시계가 다시 힘차게 돌아갈 것이라 믿는다"고 말했다.

문 대통령은 "세계는 지금 코로나를 함께 극복하며 지구공동체의 새로운 시대로 나아가고 있다. 중요한 역사적 전환점에서 열린 이번 G20 정상회의에서 정상들은 내년 중반까지 세계인구 70%가 코로나 백신 접종을 마칠 것을 공동의 목표로 천명했다"고 설명했다.

문 대통령은 "별도로 열린 공급망 회복력 정상회의에서는 세계 경제의 가장 큰 위험요인으로 떠오른 공급 병목 현상과 물류 대란 해소를 위해 공동의 노력을 기울이기로 했다. G20의 협력이 포용적 회복과 도약을 위한 발판이 될 것"이라고 기대했다.

문 대통령은 "로마는 활기를 되찾고 있었다. 찬란한 역사와 창의적 도전이 어울린 도시의 모습처럼 여전히 다양성을 힘으로 회복해가고 있었다"면서 "이제 COP26 참석을 위해 영국 글래스고로 떠난다. 더 나아진 일상이 멀지 않았다. 우리의 일상회복이 성공적으로 이뤄질 수 있도록 마음을 모아주시기 바란다"고 당부했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr