나주 남평읍, 한국농어촌공사 장애인가구 주거환경개선 눈길

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 나주시 남평읍은 한국농어촌공사의 ‘농촌 집 고쳐주기’ 사업을 통해 열악한 주거 환경에서 생활했던 장애인 가구에 안락한 보금자리를 선물했다고 31일 밝혔다.

한국농어촌공사 KRC행복충전봉사단은 사회공헌활동 대상자 추천을 통해 최근 관내 뇌병변·시각장애를 갖고 있는 이 모 씨의 자택에서 주거 개선 사업을 펼쳤다.

봉사단은 행정복지센터 직원들과 함께 집안 내부 쓰레기 수거에서부터 지붕 교체와 방수처리, 창문·샷시 설치, 도배·장판 교체와 생활의복을 지원하는 등 훈훈한 봉사활동을 펼쳤다.

대상자 이 모 씨는 “많은 쓰레기가 없어지고 코가 덜 아파 감사하다”며 언어 표현에 어려움이 있는 상황에서도 봉사자들에게 연신 고마움을 전했다. 신병철 남평읍장은 “활기차고 행복한 농어촌을 목표로 지역사회 나눔 실천을 이어가는 농어촌공사 사회공헌단의 따뜻한 마음에 감사드린다”며 “대상자가 쾌적한 환경에서 안정된 생활을 이어갈 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

