'단계적 일상회복(위드 코로나)' 1단계 시행을 하루 앞둔 31일 경기 과천시 서울대공원을 찾은 시민들이 붉게 물든 단풍 속 나들이를 즐기고 있다./과천=김현민 기자 kimhyun81@

