삼성전자, 내일 창립 52주년…수원서 사장단 중심 기념식

이재용 부회장, 별도 메시지 없을 듯

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,800 전일대비 900 등락률 -1.27% 거래량 17,016,151 전일가 70,700 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고삼성 계열사의 삼성중공업 유상증자 참여…주가 회복 관건은 '실적'3분기 어닝시즌 중간점검, 47%가 깜짝 실적 close 가 다음달 1일 창립 52주년을 맞는다. 사장단 등 주요 경영진을 중심으로 기념행사를 치를 예정이다.

31일 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,800 전일대비 900 등락률 -1.27% 거래량 17,016,151 전일가 70,700 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고삼성 계열사의 삼성중공업 유상증자 참여…주가 회복 관건은 '실적'3분기 어닝시즌 중간점검, 47%가 깜짝 실적 close 에 따르면 회사는 창립 52주년을 맞아 내달 1일 경기도 수원 삼성 디지털시티에서 창립기념식을 개최한다. 코로나19 방역 상황을 고려해 디바이스솔루션(DS) 부문장인 김기남 대표이사 부회장과 소비자가전(CE) 부문장인 김현석 대표이사 사장, IT·모바일(IM) 부문장인 고동진 대표이사 사장 등 경영진과 사장단을 중심으로 최소한의 인원만 참석해 행사를 진행할 예정이다.

이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,800 전일대비 900 등락률 -1.27% 거래량 17,016,151 전일가 70,700 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고삼성 계열사의 삼성중공업 유상증자 참여…주가 회복 관건은 '실적'3분기 어닝시즌 중간점검, 47%가 깜짝 실적 close 부회장은 창립기념일 행사에 참석하지 않고, 별도의 메시지도 내지 않을 것으로 알려졌다. 이 부회장은 앞서 삼성전자 창립 50주년이었던 2019년에만 창립기념식에 "앞으로 50년도 마음껏 꿈꾸고 상상하자"며 영상 메시지를 전했다. 이를 제외하고는 기념식 참석은 물론 이와 관련한 별도 언급도 하지 않았다.

삼성 관계자는 "창립 50주년이라는 상징성을 고려해 (이 부회장이) 메시지를 낸 것"이라며 "이를 제외하면 창립기념 행사는 통상 임직원들을 중심으로 진행해 왔다"고 설명했다. 이에 따라 올해 행사도 지난해와 마찬가지로 김 부회장이 창립기념사를 통해 기념일을 되새기고, 임직원 대상 메시지를 낼 것으로 알려졌다.

앞서 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,800 전일대비 900 등락률 -1.27% 거래량 17,016,151 전일가 70,700 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고삼성 계열사의 삼성중공업 유상증자 참여…주가 회복 관건은 '실적'3분기 어닝시즌 중간점검, 47%가 깜짝 실적 close 는 1969년 1월13일 '삼성전자공업㈜'으로 역사를 시작했다. 이후 1988년 11월 삼성반도체통신을 합병한 뒤 창립기념일을 11월1일로 바꿔 매년 이를 기념하고 있다.

또 삼성그룹은 1938년 3월1일 창업주인 고(故) 이병철 회장이 대구에서 사업을 시작하며 삼성상회(현 삼성물산)를 설립한 날짜가 기준이었으나 1988년 3월22일 고 이건희 회장이 창립 50주년을 맞아 '제2의 창업'을 선언하면서 기념일도 이날로 바뀌었다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr