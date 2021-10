홈플러스, 가전 할인 대전…"대형가전부터 소형가전까지"

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 다음달 1일부터 17일까지 ‘가전 할인 대전’을 진행한다고 31일 밝혔다. 이번 행사는 코리아세일페스타의 일환으로 생활가전, 난방가전, IT가전 등을 할인가에 선보인다.

대표 생활가전 상품으로 일렉트로룩스 무선청소기와 필립스 에어프라이어를 할인가로 판매한다. 난방가전은 10일까지 신일, 대진, 보국, 글루바인 등 유명 브랜드 전기요 전 품목을 10% 할인된 가격에 판매한다. IT가전으로는 게임 컨트롤러, 마이크 등 조이트론 전 품목은 3일까지 최대 20% 할인가에 구매할 수 있다.

쿠쿠·쿠첸 조리가전과 필립스·테팔 가전 전 품목 구매 시 각각 구매 금액에 따라 최대 3만원 상품권을 증정한다. 대형가전은 10일까지 행사카드로 행사상품 구매 시 10% 할인과 최대 10% 캐시백, 200만원 이상 결제 시 10개월 무이자 할부, 최대 50만원 상품권 증정 혜택을 제공한다.

홈플러스 관계자는 “코리아세일페스타 기간동안 꼭 필요한 가전을 저렴한 가격에 구입할 수 있는 최적의 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 소비를 활성화하고 협력업체와 상생 할 수 있는 다양한 행사를 진행할 예정”이라고 말했다.

