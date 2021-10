[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남구 역삼동에서 훼손된 고양이 사체가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

30일 경찰에 따르면 서울 수서경찰서는 지난 26일 오후 9시30분께 강남역 인근에서 훼손된 고양이 사체가 있다는 신고를 받고 수사를 벌이고 있다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 용의자를 추적하고 있다.

개정된 동물보호법에 따라 잔인한 방법으로 동물을 죽음에 이르게 한 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr