"몇 명이 쑥덕거려 결정할 일 아냐"‥ 김진태, 강원도청 이전 시민 의견 존중

"춘천 캠페이지를 제2·제3의 대장동으로 만들 셈인가?" 우려

시민단체, "지난 10년 동안 시민 의견 수렴 과정 거쳐온 결정 안"

강원도, "정해진 것 없고, 차기 도정에서 결정한다" 방침

[아시아경제 라영철 기자] 강원도청을 옛 캠프 페이지로 옮기자는 여당 소속 지역 국회의원 주장에 대해 김진태 춘천 갑 당원협의회 위원장이 "시민이 주인이라더니 일부 국회의원 마음대로 이러는 건 곤란하다"며 일갈했다.

앞서 더불어민주당 허영 의원은 강원도청사 신축 부지로 춘천의 옛 캠프 페이지를 제안했으나, 당사자인 강원도는 '정해진 것 없고 차기 도정에서 결정한다'고 일축해 '도청사 이전'과 관련해서 여당 소속 국회의원과 자치단체장이 서로 엇박자를 내고 있다.

김진태 위원장은 지난 28일 강원도청에서 기자회견을 열고 "작년부터 대상 부지를 정하라고 할 땐 안 하고 허송세월 보내다가 임기를 코앞에 두고 이제 와서 급히 결정할 이유가 무엇인가?"라며 최문순 도정을 비판했다.

그러면서 "능력도 의지도 없는 현 도지사, (이재수) 시장은 믿을 수 없으니 차기 도정과 시정에 넘겨라!"며 여당 소속 지자체장들을 압박했다.

김 위원장은 캠프 페이지 반환부지를 시민공원으로 조성하자는 합의가 이뤄진 점을 강조한 뒤 "이재수 시장도 시민 공원으로 만들겠다는 공약을 걸고 설계 용역비로 이미 혈세 7억 5000만 원을 들여 숲 가꾸기 사업을 진행하고 있어 여야 구분 없이 시장이 바뀌었어도 변함이 없었다"고 거듭 강조했다.

김 위원장에 따르면, 올해 6월 언론사 여론조사 결과에서 시민 공원으로 만들자는 의견이 49.2%가 나와 행정 타운을 조성하자는 의견(10.6%) 보다 월등히 높았다.

김 위원장은 그러나 "어느 날 갑자기 지역 국회의원이 강원도청을 캠프 페이지로 이전하자고 제안했다"면서 "춘천에 국회의원이 한 명만 있는 것도 아닌데 협의가 되지도 않았다고 한다"며 힐난했다.

이어 "시민이 주인이라더니 일부 국회의원 마음대로 이러는 건 곤란하다. 이재수 시장은 내년 선거를 앞두고 국회의원 눈치를 보는 건지 입장이 불분명하다"고 지적했다.

그러면서 "도청 이전 부지를 결정하는 중대 사안을 이렇게 몇 명이 쑥덕거려 결정할 일이 아니라, 춘천 시민에게 물어봐야 한다"며 "공론화 절차가 없는데 춘천 시민을 주머니 속 공기 돌로 생각하는지 얼마나 우습게 봤으면 물어보지도 않는다"고 비판했다.

김 위원장은 특히, "온 나라가 대장동 비리 화천대유로 시끄럽다. 도청 이전 같은 중요 사안에서 지역 국회의원이 특정 부지를 언급하는 것 자체가 월권이고, 특혜 시비가 우려된다"면서 "벌써 인근 부지 땅값이 들썩이고 있다고 한다"며 우려했다.

그는 또 "캠프 페이지로 이전하려면 현재 자연녹지를 준주거지역으로 용도 변경해야 한다"며 "공원에는 도청 건물이 들어올 수 없기 때문에 도시계획을 다 바꿔야 하니 행정 행위의 일관성에 어긋나고 특혜 논란을 피할 수 없다"고 지적했다.

김 위원장은 대장동 개발 비리 의혹과 관련해 "이재명 후보는 대장동 말고도 성남시 백현동에 자연녹지를 준주거 지역으로 4단계나 건너뛰어 용도 변경을 해줘 비난이 일고 있다"고 강조한 뒤 "이른바 50m 옹벽 허용 논란이다. 캠프 페이지를 제2, 제3의 대장동으로 만들 셈인가"라며 비꼬았다.

이어 "강원도가 도청 이전을 춘천 내 신축 이전으로 결정했다고 알려졌는데, 최문순 지사는 더 논란이 없도록 춘천 내에서 신축하겠다는 것을 명확히 밝히라"고 압박하며 "춘천 내에서 어디로 이전할 것인지는 시민 뜻을 모아 정해야 한다"고 강조했다.

한편 앞서 허 의원은 준공한 지 64년 된 강원도청사 이전 부지로 춘천시 캠프 페이지 부지를 제안한 바 있다.

그는 지난 19일 춘천시청에서 열린 당·정 예산정책협의회에서 "현 청사 부지와 제안 부지 교환 시 사업비 약 700억 원을 절감할 수 있다"며 캠프 페이지 내 창작종합지원센터 예정 부지 약 6만㎡를 도청사 신축 부지로 지목했다.

하지만, 시민단체를 중심으로 의견 수렴이 없었다며 반발도 나온다.

춘천 경실련과 민예총 등의 단체로 구성한 춘천시민·사회단체 네트워크도 성명서를 내고, "캠프 페이지 공원화는 지난 10년 동안 시민의견 수렴 과정을 거쳐온 결정 안"이라면서 "이를 바꾸려면 당위성과 시민 의견이 모아져야 한다"고 지적했다.

강원평화연구소는 26일 논평을 통해 "지난 8월 무려 3억 8000만 원을 들여 진행한 용역 보고서 결과를 통해 도청사 이전 지역 문제는 '차기 도정에서 결정한다'는 도의 공식 입장이 나온 지 두 달 밖에 안 되는 시점에 백년대계(大計)가 걸린 캠프 페이지 이전 논의가 선거를 앞두고 밀실에서 결정되고 급물살을 탈 사안은 아니다"고 비판했다.

이어 "이재수 춘천시장도 제1공약인 '캠프 페이지 시민공원화 사업'을 시민간담회 한번 없이 약속을 저버리는 것은 유아적인 철없는 행동"이라고 꼬집었다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr