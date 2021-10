"엄마 나 폰이 고장나서…" 버스서 울려 퍼진 다급한 목소리의 정체

[아시아경제 권서영 기자] 부산 해운대에서 시내버스 안내 방송을 이용한 자녀 사칭 범죄 예방 음원이 송출돼 눈길을 끌었다.

29일 해운대경찰서는 경찰서를 경유하는 시내버스 노선 중 승·하차 승객이 많은 정류장을 중심으로 이른바 '메신저 피싱' 사례를 각색한 음원을 틀고 있다고 밝혔다. 이 음원은 버스 회사의 협조를 받아 도착지 안내 음성 뒤에 삽입됐으며, 총 6개 노선의 버스에서 하루에 약 1200차례에 걸쳐 제공되고 있다.

경찰서에 따르면 송출 중인 음원은 자녀가 휴대전화 고장으로 인해 전화할 수 없는 상황에서 문자를 이용해 연락을 취해오는 상황을 연출하고 있다. 예컨대 "엄마, 나인데 폰이 고장 나서 이걸로 연락한다", "근데 엄마가 좀 해 줄 게 있다" 등의 말이 담긴 식이다.

이어 음원은 "잠깐, 혹시 속고 있진 않으냐"라며 "자녀 사칭 피싱 범죄, 일단 멈추고 확인하라. 예방할 수 있다"라는 내용을 들려준다. 승객이 음원의 내용에 귀를 기울이는 순간 범죄에 관한 경각심을 높이기 위함이다. 이 음원은 자녀 사칭형 메신저 피싱과 정부 기관 등을 사칭하는 스미싱의 2가지 사례로 제작되어 오는 11월 29일까지 송출된다.

경찰에 따르면 금융감독원 자료를 수집·분석한 결과 지난해 가족과 지인 등을 사칭한 메신저 피싱 피해액은 전년보다 165.4% 증가했다. 이에 경찰 측은 "전체 피싱 범죄 피해자의 85.8%를 50대에서 60대가 차지하기 때문에 해당 연령대 승객이 많이 탑승하는 노선의 버스를 지정해 음성을 송출한다"라고 밝혔다.

