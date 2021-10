"핼러윈 특수 잡아라"…유통가 할인 행사·이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] 유통업계가 오는 31일 '핼러윈 데이'를 앞두고 각종 코스튬, 파티 용품 등 할인 행사 및 이벤트를 준비했다.

30일 업계에 따르면 홈플러스는 다양한 핼러윈 용품을 선보이는 ‘해피 핼러윈 대축제’ 행사를 진행한다. 이번 행사에서는 홈파티용 먹거리를 기획가에 선보인다. 대표 상품으로 사세 콰트로치즈 치킨칩, 아워홈 오리지널 바비큐폭립 등을 판매한다. 핼러윈 분위기를 연출해줄 각종 의상과 소품도 준비했다.

전국 홈플러스 점포에서 행사 상품 560여 종을 2만원 이상 구매하는 고객에게는 5000원 상품권을 증정한다. 홈플러스 온라인에서는 행사 상품 2만원 이상 구매 시 마일리지 5000점 적립 이벤트를 진행한다. 홈플러스 익스프레스 전 채널에서는 핼러윈 기획 상품 3개 구매 시 1000원 추가 할인 행사를 진행하며, 홈플러스 익스프레스 온라인에서 1만원 이상 구매 시에는 3000원 할인 혜택을 추가로 제공한다.

복합쇼핑몰 스타필드는 반려동물과 함께 할 수 있는 '펫 핼러윈 페스티벌' 행사를 스타필드 3개 지점과 스타필드 시티 4곳에서 연다. 지점별 야외공간에서는 반려동물과 함께 사진을 찍을 수 있는 포토존이 운영된다. 스타필드 하남과 고양에서는 반려동물을 동반한 고객을 위해 핼러윈 컨셉트의 배경에 강아지 인형 300마리를 배치한 전시가 열린다.

편의점 CU는 핼러윈 데이를 맞아 ‘케어베어’와 손잡고 이색 굿즈가 동봉된 협업 상품을 출시했다. 사탕과 과자, 호박 발광머리띠가 담긴 '케어베어머리띠'와 핼러윈 전용컵·빨대·타투 스티커로 구성된 '케어베어컵', 호박머리 모양의 LED등과 사탕이 들어 있는 '케어베어 LED스틱' 등 7종이다. BGF리테일 관계자는 “다가오는 핼러윈 데이를 맞아 소모임을 기획하는 고객들을 위해 세계적으로 유명한 케어베어와 손잡고 특별 기획 상품들을 선보였다”고 말했다.

