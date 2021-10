산청 동의보감촌, 가족 체험학습 큰 호응

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군과 산청교육지원청이 진행한 ‘산청동의보감촌 가족체험학습’이 큰 호응을 얻은 가운데 마무리됐다.

29일 산청군에 따르면 ‘2021년 천왕봉 행복 교육지구사업’의 하나로 진행한 ‘1일 가족 체험학습’이 평균 90점 이상의 만족도를 보였다.

가족 체험학습은 지난 5월 사전체험학습을 비롯해 지난 9월25일부터 매주 토·일요일 총 10회차로 진행됐다. 청소년 등 지역주민 50여 가족, 190여 명이 참여했다.

어린이·청소년과 가족 단위 체험객에 맞춰 동의보감촌 웰니스 헬스투어 프로그램과 연계해 진행됐다.

한 참여자는 “가족과 함께 좋은 추억을 만들 수 있게 돼 기쁘고 감사하다”며 “서로의 건강도 함께 돌아볼 수 있는 소중한 시간이었다”고 소감을 밝혔다.

군 관계자는 “지리산 청정골 산청군의 랜드마크이자 대한민국 대표 항노화 웰니스 관광지 동의보감촌에서 가족과 함께 행복한 추억을 만들 수 있도록 다양한 프로그램을 운영해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 천왕봉 행복 교육지구사업은 ‘학생 중심교육’을 목표로 경남교육청과 산청군이 함께 추진하는 지역 맞춤형 교육사업이다.

