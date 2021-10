임직원 자발적 참여로 기부금 모아

서울시 아동공동생활가정지원센터에 전달

[아시아경제 기하영 기자]흥국생명은 그룹홈 가정의 동절기 지원을 위한 기부금을 서울시 아동공동생활가정지원센터에 전달했다고 29일 밝혔다.

흥국생명은 임직원의 자발적인 참여로 진행된 사내 비대면 사회공헌 행사를 통해 마련한 기부금 1000만원을 서울시 아동공동생활지원가정센터에 전달했다. 이 기부금은 그룹홈의 보일러 및 침구류 등 동절기 용품 교체에 사용될 예정이다.

흥국생명 임직원들은 무더위가 기승을 부린 지난 여름에도 그룸홈의 여름가전 교체를 위한 기부금을 모아 전달한 바 있다.

흥국생명 사회공헌담당자는 "임직원들이 적극적으로 동참해주신 덕분에 가치있는 나눔 활동이 지속적으로 이어지고 있다"며 "앞으로도 기업의 사회적 가치를 실천하기 위한 다양한 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr