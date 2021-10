농협은행, 가을철 수확기 맞아 릴레이 농가 일손돕기

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 남재원 마케팅부문 부행장과 개인고객부 임직원들이 대학생봉사단 N돌핀 단원들과 함께 농촌일손부족으로 어려움을 겪고 있는 강원도 원주시 호저면에 소재한 매화마을 농가를 찾아 고추 등 농산물 수확 및 환경정비 등 일손돕기를 실시했다고 29일 밝혔다.

같은 날인 28일 마케팅부문 내 마케팅전략부 봉사단 직원들도 농협은행 충남영업본부 직원들과 함께 충남 예산군 소재 과수농가를 찾아 수확작업 등 일손돕기를 실시하며 구슬땀을 흘렸다.

또한, 29일에는 강대진 여신심사부문 부행장과 4개 부서(여신기획부, 여신심사부, 여신관리부, 기업개선부) 직원들이 합동으로 경기도 파주시 일원 사과 농가를 찾아 수확작업 등 대규모 일손돕기를 실시하였다.

가을철 수확기에 집중적으로 실시한 각 부서별 농가 일손돕기는 농산물 수확, 잡초제거 및 환경정화활동 등 다양한 일손돕기를 진행하며 일손부족으로 어려움을 겪고 있는 농가에 큰힘이 되었다. 특히, 일손돕기에 함께한 N돌핀 대학생봉사단은 농협은행에서 매년 선발하며 전국 17개팀 102명으로 구성되어 있다. 금번 N돌핀 9기는 지난 2월 선발되어 NH농협은행 홍보대사역할 및 청소년 대상 금융교육 등 다양한 미션을 수행하고 이달 말로 봉사단 활동을 마무리한다.

남재원 마케팅부문 부행장은 “코로나19 장기화와 본격적인 수확철을 맞아 일손 수급에 어려움을 겪는 농가에 작은 힘이 되었으면 한다”고 소감을 밝혔으며, 강대진 여신심사부문 부행장은 “인력수급에 어려움을 겪는 농가를 대상으로 꾸준한 봉사활동을 통해 농업인과 함께 만들어가는 따뜻한 100년 농협은행이 되겠다.”고 말했다.

<사진설명 1> 지난 28일 마케팅부문 남재원 부행장(사진 앞줄 오른쪽 두 번째) 및 개인고객부 직원들이 N돌핀 단원들과 함께 강원도 원주시 호저면 소재 고추농가를 방문하여 기념촬영을 하고 있다.

