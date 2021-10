"매일 100개씩, 가장 먼저" CU, 딸기 샌드위치 예약 판매

내달 2일부터 포켓CU 통해 한정 수량 예약 판매 시작

매년 출시와 동시에 샌드위치 매출 1위 기록

[아시아경제 김유리 기자] CU는 다음달 2일부터 편의점 동절기 대표 상품인 딸기 샌드위치 예약 판매에 나선다고 29일 밝혔다.

해마다 딸기 샌드위치의 출시를 기다리는 마니아층을 위해 올해는 CU의 멤버십 애플리케이션(앱)인 포켓CU에서 예약 구매 서비스를 먼저 선보이기로 했다. 고객이 원하는 상품 수령 날짜와 점포를 지정하면 기다릴 필요 없이 바로 구매가 가능하다.

매일 100개 한정으로 운영한다. 점포 일반 판매는 수도권 11월 중순, 전국 12월1일 시작될 예정이다.

CU 생크림 딸기샌드위치는 과육이 단단한 국내산 설향 딸기를 생크림과 와플크림을 배합해 만든 특제 크림으로 감싸 만들었다. 딸기 샌드위치 특유의 새콤달콤한 맛을 느낄 수 있다고 회사 측은 설명했다.

딸기 샌드위치는 딸기 출하가 본격적으로 시작되는 12월 초·중순 출시되는 상품이었으나 최근 딸기 재배 기술이 발달하면서 출시 시기가 점차 빨라지고 있다. CU는 2016년엔 3월2일에, 2017년엔 1월17일에, 2018년엔 12월13일에, 2019년엔 11월26일에, 지난해엔 11월17일에 이 상품을 출시했다.

CU는 "딸기 샌드위치를 업계에서 가장 먼저 선보일 수 있었던 비결은 CU를 운영하는 BGF리테일 상품팀이 늦여름부터 충남 논산의 딸기 산지를 직접 방문해 재배 현황을 살피고 우수 농가와 조기 계약을 체결해 초기 수확 물량부터 공급받고 있기 때문"이라고 강조했다.

딸기 샌드위치 매출도 꾸준히 증가하는 추세다. 2017년엔 매출이 전년 대비 112.5% 올랐고, 2018년엔 142.2%, 2019년엔 109.8% 상승했다. 코로나19 상황이었던 지난해에도 27.4% 매출이 상승했다.

