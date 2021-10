LG전자, 美뉴욕 극장에 'LG 시그니처 올레드 R' 체험존 마련

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 1,360,829 전일가 122,000 2021.10.29 10:10 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 3분기 최대 실적에 강세 '생활가전의 힘' LG전자, 3Q 매출 분기 사상 최대…첫 18조원 돌파(종합)LG전자 "OLED TV 연간 400만대 판매 무난…매출 비중 32%" close 가 최근 미국 발레단 아메리칸발레시어터(ABT)의 갈라쇼가 열린 미 뉴욕 링컨센터 데이비드 코크 극장 라운지에 세계 최초 롤러블 TV인 LG 시그니처 올레드 R 2대를 전시했다고 29일 밝혔다.

ABT는 1939년 미국 뉴욕에서 창단됐으며 영국 로열발레단, 프랑스 파리오페라극장발레단 등과 함께 세계적인 발레단으로 평가받는다. LG전자는 2019년부터 ABT를 공식 후원하고 있다.

라운지에 설치괸 LG 시그니처 올레드 R 체험존에서 관객들은 '호두까기 인형'과 ABT 수석 무용수가 출연한 LG 시그니처 올레드 R 광고 영상 등을 감상할 수 있다. 또 극장 입구에서 관람객들이 ABT 수석 무용수의 춤 동작을 360° 각도에서 볼 수 있도록 LG 시네빔 레이저 4K 프로젝터 2대로 3D 영상을 보여준다.

앞서 LG전자는 러시아 푸쉬킨미술관, 이탈리아 라 스칼라 오페라극장 등과도 협업하며 프리미엄 마케팅을 펼치고 있다. LG 시그니처 홈페이지를 비롯해 유튜브, 페이스북, 인스타그램 등 LG전자 공식 채널에서 LG 시그니처의 프리미엄 마케팅 영상을 볼 수 있다.

LG전자 글로벌마케팅센터장 이정석 전무는 "예술과 기술이 조화를 이룬 LG 시그니처만의 차별화된 고객가치를 보다 많은 고객들에게 알릴 수 있도록 다양한 프리미엄 마케팅을 지속 펼칠 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr