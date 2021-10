"철강 시황 강세" 현대제철, 분기 영업익 25배 급증(상보)

3분기 영업이익 8262억원…전년比 2374%↑

[아시아경제 최대열 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 44,650 전일대비 1,050 등락률 -2.30% 거래량 542,653 전일가 45,700 2021.10.28 14:21 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 현대제철 "수소차·연료전지·해상풍력발전 등 신시장 적극 발굴"[e공시 눈에 띄네]코스피-20일 일자리연대 "민주노총 10·20 총파업 철회" 촉구 close 은 3분기 연결기준 영업이익이 8262억원으로 지난해 같은 기간에 비해 2374% 늘었다고 28일 공시했다.

지난해 3분기 1%가 채 안 됐던 영업이익률은 올해 3분기 14.1%로 급증했다. 매출은 같은 기간 31% 늘어난 5조8602억원, 당기순이익은 5959억원으로 흑자전환했다.

회사는 "원자재 가격 상승을 반영한 적극적인 판매단가 정책과 함께 글로벌 프리미엄 제품 판매가 늘어나는 등 수익성을 개선하려는 노력이 주효했다"고 설명했다.

회사에 따르면 올해 3분기까지 고가제품 국내외 판매실적은 618만t으로 전체 판매량 가운데 43%를 차지했다. 자동차 강판과 조선용 후판, 고강도 철근이 고가제품으로 이 회사는 글로벌 프리미엄 제품으로 분류한다. 협력업체 파업 등으로 지난달 제품 출하가 다소 늦어졌으나 전 세계 철강시황 강세 흐름에 적극 대응하면서 수익성이 대폭 개선됐다.

자동차 등 모빌리티소재 사업본부 중기전략을 공유하며 사업을 늘리는 한편 강관사업 경쟁력을 더 끌어올리겠다고 회사는 밝혔다. 글로벌 거점을 중심으로 모빌리티 부품 판매를 늘리고 알루미늄 등 신소재 가공사업도 적극 나서겠다는 구상이다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr