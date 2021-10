28일 서울 중구 프레스센터에서 전국시장·군수·구청장협의회 주최로 열린 '대선공약 8대 어젠다 추진을 위한 학회 간담회'에서 황명선 논산시장(대표회장) 등 참석자들이 대선공약 8대 어젠다 퍼포먼스를 하고 있다. 자치분권과 균형발전 확대를 위해 개최되는 이번 간담회는 한국지방자치학회와 한국정치학회 등 국내 8개 학회가 참석했다./김현민 기자 kimhyun81@

