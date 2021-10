현대차, '운전의 재미 담은' N라인 에디션 자전거 공개

국내 자전거 브랜드 위아위스와 협업

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 28일 두 번째 고성능 로드바이크 '와스 G 디스크 N라인 에디션 자전거' 공개했다.

이번에 공개한 N라인 에디션 자전거는 현대차 고성능 브랜드 N과 국산 프리미엄 자전거 브랜드 '위아위스'와의 협업해 만들었다. 현대차 N라인 모델과 동일하게 퍼포먼스를 지향하며 일상적인 라이딩에도 적합하도록 제작된 중급 모델이다.

이 자전거에는 N라인 기본 색상을 적용했고, 전면부에는 N브랜드를 대표하는 로고를 부착했다. 또한 '스램 eTap 포스' 구동계와 부품 등 최신 사양을 장착했다.

이번 공개를 통해 N브랜드 자전거는 ▲로드바이크 와스 프로 N ▲산악자전거(MTB) 헥시온29 N ▲와스 G 디스크 N 라인 총 3개의 라입업을 갖추게 됐다.

박경래 전 한국 양궁 국가대표팀 감독이 설립한 위아위스는 연구개발을 통해 세계 양궁을 제패한 그래핀 나노카본 소재를 자전거 프레임에 접목해 일반 고객뿐만 아니라 국가대표 선수들을 위한 자전거를 제작하고 있다.

틸 바텐베르크 현대자동차 N브랜드 매니지먼트 모터스포츠 사업부장은 "N브랜드와 위아위스와의 협업을 통해 새로운 자전거 모델을 선보이게 되어 뿌듯하다"며 "앞으로도 사이클링 문화 발전을 위해 다방면으로 기여할 수 있기를 희망한다"고 밝혔다.

