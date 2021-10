삼성전자, 국내 최대 20㎏ 용량 건조기 '비스포크 그랑데 AI' 신제품 출시

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 5,819,837 전일가 70,100 2021.10.28 11:18 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성전자 "LCD 패널 생산 연말까지…연장여부는 검토 중"[컨콜] 삼성전자 "QD디스플레이, 4분기 양산 시작"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 가 국내 최대인 20㎏ 건조 용량을 갖춘 '비스포크 그랑데 건조기 AI' 신제품을 28일 출시했다.

국내에서 건조 용량이 20㎏인 건조기는 처음 도입된 것이다. 삼성전자는 이불 빨래까지 넉넉하게 건조할 수 있는 대용량 선호 트렌드를 반영한 것이라고 설명했다. 올해 1~9월 누계로 삼성전자의 국내 건조기 매출 비중에서 17㎏ 이상 대용량이 차지하는 비중은 60%에 달한다.

이번 신제품은 외관 사이즈를 기존 최대 용량인 19㎏ 모델과 동일하게 유지하면서 건조 용량은 늘린 제품이다. 같은 공간에 더 큰 용량의 건조기를 둘 수 있다는 의미다. 삼성전자는 열교환기의 콘덴서 전열 면적을 18% 가량 확대하고 습도 센싱 정밀도를 높이는 등 핵심 부품의 설계 효율화를 통해 사이즈는 동일하게 유지하면서 용량을 키울 수 있었다고 설명했다.

이 제품은 에너지 소비효율 1등급을 획득했다. 기존 비스포크 그랑데 건조기 AI와 마찬가지로 이 제품은 '하이브리드 히트펌프 저온제습' 기술을 적용해 건조통을 빠르게 예열한 후 60℃ 이하로 제어, 초고속 건조가 가능하며 ▲온습도 정밀센서로 건조통 안팎의 온도와 습도를 고려해 최적의 코스로 건조하는 'AI 맞춤건조' ▲세탁실의 습기를 제거해 주는 '세탁실 공간 제습' ▲건조통 뒷면에서 강력한 바람을 균일하게 내보내는 '360˚ 에어홀' 등의 기능을 갖췄다.

이 밖에 디지털 인버터 모터와 컴프레서에 대해 소비자가 제품을 사용하는 동안 고장이 나면 무상으로 부품 수리 또는 교체를 해주는 '평생보증' 서비스도 제공한다.

비스포크 그랑데 건조기 AI 20㎏ 제품은 그레이지·블랙·이녹스·화이트의 4가지 색상으로 출시되며, 출고가는 174만9000~189만9000원이다.

양혜순 삼성전자 생활가전사업부 상무는 "삼성전자는 소비자들의 니즈를 선제적으로 파악해 국내 건조기 시장에 최대 용량을 지속적으로 선보여 왔다"면서 "앞으로도 더 많은 소비자들이 삼성 건조기를 통해 삶의 질을 높일 수 있도록 제품 개발에 힘쓸 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr