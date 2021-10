Mnet ‘스트릿 우먼 파이터’ 속 카페 커피베이

[아시아경제 문혜원 기자] 커피베이가 지난 26일 화려한 피날레를 장식한 화제 예능 Mnet ‘스트릿 우먼 파이터(이하 스우파)’ 제작 지원으로 소비자들의 많은 관심을 받을 수 있었다고 28일 밝혔다.

커피베이는 홀리뱅(HolyBang)이 파이널 무대를 준비하기 전 의기투합하는 장소로 등장했으며, 허니제이, 로아, 뮬, 이븨, 제인, 타로, 헤르츠가 더블 버터 카야 토스트와 천도복숭아 요거트 라떼, 천도복숭아 릴렉싱티를 맛있게 먹는 장면으로 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

방송 직후 스우파에 노출된 커피베이 메뉴는 커뮤니티와 SNS 상에서 뜨겁게 화제가 됐다.

커피베이의 카야 토스트는 싱가포르에서 공수한 카야잼을 사용한 베이커리로 스우파에 노출된 더블 버터 카야 토스트는 버터와 카야잼의 환상적인 조화로 시그니처 메뉴로 자리잡고 있다.

가을 시즌 메뉴 천도복숭아 음료 4종은 라떼, 티, 스무디로 다채롭게 즐길 수 있다. 천도복숭아 릴렉싱티는 캐모마일 티가 더해져 은은하게 즐길 수 있는 스페셜 메뉴이며, 천도복숭아 요거트 라떼는 요거트와 천도복숭아의 상큼함이 조화로운 프리미엄 음료다. 이 외에도 얼그레이 홍차가 블렌딩 돼 깔끔한 맛을 내는 ‘천도복숭아 블랙티’, 과육의 맛을 해치지 않고 풍미를 극대화한 천도복숭아 스무벨라가 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr