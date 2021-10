노태우 빈소에 모인 野 대권주자들… '공'은 살리고, '과'는 아끼고

'노태우 평가'엔 한목소리

경선 소감 尹 "토론 열띠지만, 원팀"

[아시아경제 박준이 기자] 고(故) 노태우 전 대통령의 빈소가 차려진 첫날인 27일 저녁 국민의힘 대권주자들이 한자리에 모였다. 이들은 모두 고인의 '업적(공)'을 높이 평가하면서도 '과오(과)'에 대해서는 말을 아끼는 모습을 보였다.

이날 대권주자 4인은 오후 강원 춘천시에서 진행된 국민의힘 대선주자 방송토론회를 마치고 오후 8~9시쯤 동시간대에 노 전 대통령의 빈소를 방문했다. 이들은 조문을 마친 뒤 각각 빈소에 모인 다양한 정치권 인사들을 만나 악수를 하고 덕담을 나눴다.

대권주자 중 가장 먼저 빈소를 찾은 홍준표 국민의힘 의원은 조문 후 기자들과 만나 "노 전 대통령은 북방정책을 시행하면서 대북정책에 획기적인 전환을 가져오게 한 그런 분"이라며 "재임 중에 범죄와의 전쟁을 선포하고 한국 사회의 조직폭력배들을 전부 소탕하게 한 그런 업적이 있다"고 말했다. 정부가 노 전 대통령의 장례를 국가장으로 치르기로 결정한 데 대해서는 "바람직한 방향"이라고 했다.

하지만 노 전 대통령의 '과'에 대해서는 "고인에 대한 결례이기 때문에 말씀드리지 않겠다"며 즉답을 피했다.

이어 빈소를 찾은 원희룡 전 제주도지사도 노 전 대통령에 대해 "협약에 의한 민주화 역사의 물줄기를 (만든), 민주화의 한 참여자였다는 것으로 평가해야 할 것 같고 최저임금제 도입, 노조 설립 등 복지와 노동 권리의 신장에도 큰 발전이 있던 시기"라며 '공'을 높게 평가했다. 또 주택 200만호 건설, 토지공개념 도입 등을 언급하며 "여러 정책 면에서 담대하고 역동적인 보수의 면모를 보여줬다고 생각한다"고 강조했다.

'과'에 대해서도 언급했지만, 상대적으로 말을 아꼈다. 원 전 지사는 "12.12 사태는 사법적, 역사적으로 평가 받은 것이라고 생각한다"고 말했다.

유승민 전 의원도 조문을 마친 뒤 "우리나라 국방 외교를 개척하시고 재임 기간에 주택 200만호를 건설해서 우리 부동산 시장을 굉장히 오랫동안 안정 시킨 것도 그 정책 때문이라고 생각한다"며 "여러 가지 과도 있었지만 '모든 걸 용서해 달라'고 유언을 밝히셨고 자제 분들도 여러 차례 피해보신 국민들께 사과하는 발언을 했기 때문에 그걸로 국민께서 평가할 것"이라고 말했다.

가장 마지막으로 조문을 마친 윤석열 전 검찰총장은 "이미 말씀을 다 드려서 특별히 더 드릴 말씀은 없다"며 "편안히 영면하시길 바란다"고 말했다.

앞서 윤 전 총장도 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 노 전 대통령에 대한 입장을 밝혔지만 '전두환 전 대통령 옹호 발언' 때와는 달리 다소 중립적인 입장을 취했다. 그는 "노 전 대통령도 과와 그림자가 있고, 공과 밝은 면이 있다"며 "역사적으로 이미 평가가 다 나 있고, 우리 모두 그 평가에 대부분 국민들이 다 공감하고 동의한다"고 말했다. 다만 애도 기간임을 강조하며 "가급적이면 역사적 평가보다도 국가를 위해서 애쓰신 부분만 생각하면서 보내드리는 게 바람직하지 않나"라고 '과'에 대한 언급을 피했다.

윤 전 총장은 이날 빈소에서 9일 남은 경선 소감에 대해서도 밝혔다. 그는 "토론 때는 좀 열띤 경우도 있지만, 다 우리가 원팀으로 이렇게 즐겁게 가고 있다"고 말했다. 반면 원 전 지사와 유 전 의원은 "여기(빈소)에 와서 경선 이야기를 하는 건 적절치 않다"며 답을 하지 않았다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr