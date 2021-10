카카오뱅크 국고수납업무 본다

소득세, 법인세, 부가세 등 납부 가능

[아시아경제 장세희 기자]카카오뱅크가 내달 1일부터 소득세와 법인세 등 각종 국세와 교통범칙금 국고수납업무를 처리할 수 있게 된다.

28일 한국은행은 국고금 관련 법률상 국고금수납점 지정 요건을 충족한 인터넷전문은행 카카오뱅크를 국고금수납점으로 승인했다고 밝혔다. 국세 납부 편의성 증진과 국고 업무의 효율성 제고를 위함이다.

국고금수납점으로 지정받기 위해서는 정보통신시스템 및 정보보호 장치를 갖추고 있어야 하며, 국고금 수납자금 결제 및 회수에 문제가 없어야 한다.

한은은 전북은행과 '국고수납대리점 추가 계약'을 체결해 카카오뱅크를 국고금수납점으로 승인했다. 이에 카카오뱅크는 국고금수납점으로서 한은을 대리해 국고금 수납업무를 취급할 계획이다.

이에 따라 고객들은 소득세와 법인세, 부가가치세, 개별소비세 등의 국세 등을 카카오뱅크에서 낼 수 있게 된다.

