한국거래소, M&A 교육 및 물건설명회 개최

[아시아경제 공병선 기자]한국거래소는 오는 11월4일 상장기업 및 KRX 인수합병(M&A) 중개망 회원을 대상으로 ‘M&A 교육 및 물건설명회’를 온라인으로 개최할 예정이라고 27일 밝혔다. KRX M&A 중개망이란 상장기업·중소기업 간 M&A 및 투자유치를 지원하기 위해 개설된 온라인 플랫폼이다.

M&A 교육은 상장기업 등의 M&A에 대한 관심 제고와 전문 인력 육성을 지원하기 위해 마련됐다. 교육은 M&A 절차에서부터 성공전략 및 최근 트렌드·사례 분석 등 실무 위주의 현장감 있는 내용으로 구성돼 있다.

물건설명회에선 M&A 전문기관이 상장기업 등에게 매도·투자 유치 희망기업 정보를 직접 제공한다. 전문기관 6개사(삼일회계법인·제타플랜인베스트·신한금융투자·큐더스·인터캐피탈·비즈하스피탈)가 21개 기업을 소개할 예정이며 설명회 이후 관심기업에 대한 추가 질의 및 개별 협의도 가능하다.

거래소 관계자는 “M&A 및 투자 정보 교류를 통해 상장기업 등의 신사업 진출, 혁신성장을 위한 M&A 및 기업투자에 도움이 될 것으로 기대된다”며 “향후 거래소는 유망기업의 성장을 지원하기 위해 기업의 수요에 맞는 서비스를 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

