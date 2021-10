경기교육청, 지자체와 교육 협력 연계사업 큰 성과

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 교육자치와 지방자치 연계 협력사업에서 큰 성과를 내고 있는 것으로 나타났다.

경기교육청은 교육부와 대통령소속 자치분권위원회가 공동 주최한 '2021 교육자치-지방자치 연계ㆍ협력 우수사례 경진대회'에서 6개 사례가 선정돼 입상했다고 27일 밝혔다.

우수 사례는 ▲고양 상생교육 발전협의회 거버넌스(금상, 고양교육지원청-고양시청) ▲민ㆍ관ㆍ학 협력 청소년 공간(은상, 양평교육지원청-양평군청) ▲워킹그룹 협력 기반 진로교육(은상, 안양과천교육지원청-안양시청) ▲청소년이 참여한 민ㆍ관ㆍ학 협력 협의체(은상, 군포의왕교육지원청-군포시청) ▲민ㆍ관ㆍ학 협력 초등학교 학교돌봄터(동상, 성남교육지원청-성남시청) ▲경기교육발전협의회 구성(동상, 경기도교육청-경기도청-경기도의회-경기도시장군수협의회-경기도시군의회의장협의회) 등이다.

이금재 경기교육청 교육협력국장은 "각 시ㆍ군 여건과 수요에 따라 다양하고 활발하게 지자체와 교류를 추진하는 상황에 여러 사업이 우수사례로 선정돼 교육자치와 지방자치의 협력관계가 더욱 공고하게 유지되길 기대한다"면서 "앞으로도 교육자치와 지방자치 강화를 위해 지자체와 계속 협력해 나가겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr